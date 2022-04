Meteo: alta pressione agli sgoccioli, peggiora dal weekend

(ANSA) - ROMA, 28 APR - L'alta pressione sull'Italia è agli sgoccioli. Il tempo, infatti, sarà stabile e soleggiato fino a domani, con temperature sopra la media di 5-6 gradi. Ma da sabato e per la festa del Primo Maggio si intravedono due "attacchi perturbati": una bassa pressione dal Nord Africa porterà un pò più di nubi al Sud, mentre al Nord ed in Toscana potrebbero arrivare locali temporali per infiltrazioni di aria fresca ed instabile da settentrione. Queste le previsioni di Andrea Garbinato, meteorologo de 'iLMeteo.it'.



Prima del peggioramento del tempo, oggi e domani saranno due giornate all'insegna del bel tempo. Domani, in particolare, l'alta pressione nordafricana sarà sostituita da un cuneo dell'Anticiclone delle Azzorre, ma pochi se ne accorgeranno: avremo sempre prevalenza di sole e temperature gradevoli, ideali per il benessere del corpo umano con valori compresi in questa fascia di temperature, tra 20 e 25°C e con media umidità.



Garbinato invita a fare attenzione ai raggi UV ultravioletti che incidono intensi come ad agosto. "Se decidete di andare al mare o in montagna - spiega - spalmate bene la crema solare, anche protezione 30 o 50".



Nel dettaglio Giovedì 28. Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro: soleggiato ovunque. Al sud: ampio soleggiamento.



Venerdì 29. Al nord: più nubi soltanto sulle Alpi. Al centro: nubi sparse in Sardegna, sole altrove. Al sud: in prevalenza soleggiato.



Sabato 30. Al nord: peggioramento con rovesci sparsi al Nordovest. Al centro: possibile peggioramento dal pomeriggio ad iniziare dalla Toscana. Al sud: soleggiato.



Tendenza. Primo Maggio ancora incerto dal punto di vista della previsione, sembra probabile una maggiore instabilità al centro-nord, da lunedì torna il sole quasi ovunque. (ANSA).