Giornata terra: Unicef, sei consigli per parlare di clima

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Sei consigli su come parlare ai bambini del cambiamento climatico: sono gli spunti preparati da Unicef per aiutare gli adulti ad affrontare questo tema in maniera "onesta e fiduciosa", ma "senza ignorare la realtà e la portata del problema". L'Unicef consiglia di cercare risorse affidabili, ascoltare quello che dicono i bambini e usare evidenze scientifiche alla loro portata. Suggerisce anche di passare tempo all'aria aperta, concentrarsi sulle soluzioni e incoraggiare i bambini a impegnarsi attivamente. Il cambiamento climatico incide "sul futuro e sul benessere" dei bambini, ricorda Carmela Pace, presidente di Unicef Italia. "Il 99% dei 2,2 miliardi di bambini del mondo sono esposti ad almeno una minaccia ambientale, tra cui ondate di calore, cicloni, inondazioni, siccità, malattie trasmesse da vettori, inquinamento atmosferico e avvelenamento da piombo", dichiara Pace. "Nel mondo 1 miliardo di bambini è a rischio 'estremamente elevato' per gli impatti della crisi climatica". (ANSA).