Giornata terra: Treedom, tre murales per 20mila nuovi alberi

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Tre murales ecologici di alberi saranno dipinti da oggi in occasione della Giornata della Terra (22 aprile) a Londra, Berlino e Milano. E' parte della nuova campagna "We Grow Trees" di Treedom, la prima piattaforma digitale al mondo per piantare e regalare alberi. La campagna durerà sei settimane: la prima fase di realizzazione dei murales inizierà in coincidenza della Giornata della Terra e sarà completata un mese prima della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno. Con queste opere, Treedom sosterrà l'obiettivo di piantare 20mila alberi proprio nel periodo tra la Giornata della Terra e la Giornata Mondiale dell'Ambiente. I murales, oltre a raffigurare alberi, saranno accompagnati dall'immagine di un codice QR e coloro che lo scansioneranno saranno portati direttamente al sito della campagna. Per contribuire direttamente al raggiungimento dell'obiettivo di piantare 20mila alberi, per ognuno degli alberi che saranno piantati dagli utenti, Treedom ne pianterà un altro, regalandolo a chi avrà scelto di sostenere la campagna. Gli alberi murales di Treedom prenderanno vita nei seguenti luoghi: in Redchurch Street 28 a Londra, in Greifswalderstrasse 223 a Berlino e in Via Marghera 20 a Milano. (ANSA).