Giornata terra: buone pratiche nel video Save The Children

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Buone pratiche per aiutare l'ambiente nel video ironico con lo youtuber Pika Palindromo: è l'iniziativa di Save The Children in occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile). Nel video diffuso dall'organizzazione lo youtuber è affiancato da un bambino che lo rimprovera ogni volta che non compie azioni in linea con il rispetto dell'ambiente, come fare la raccolta differenziata o chiudere il rubinetto mentre si lava i denti. Oggi, ricorda Save The Children, sono 1 miliardo i bambini a rischio a causa della crisi climatica. I piccoli nati nel 2020 saranno esposti a ondate di calore eccessivo in media 7 volte di più rispetto ai loro nonni e saranno colpiti 2,6 volte in più dalla siccità, 2,8 volte in più dalle inondazioni dei fiumi, quasi 3 volte in più dalla perdita dei raccolti agricoli e dal doppio degli incendi devastanti. (ANSA).