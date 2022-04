Intesa:divisione Insurance sostiene imprese su sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Le compagnie vita della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Life, Fideuram Vita), in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, lanciano il primo programma per offrire supporto economico alle imprese italiane portatrici di progetti volti ad accelerare la transizione ecologica e creare un mondo più verde e sostenibile.



Il progetto "In action Esg Climate" promosso dalle compagnie vita della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo nasce proprio con l'obiettivo di coinvolgere e selezionare imprese del territorio italiano sul fronte dell'utilizzo responsabile delle risorse naturali, riduzione delle emissioni di Co2 e dei consumi energetici; promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Alle aziende che presenteranno i progetti più innovativi, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo offrirà un contributo in denaro per un importo complessivo di 500 mila euro.



"Con il progetto "In action Esg Climate", che vede il suo avvio poco dopo la nostra adesione alle Net Zero Asset Owner e Net Zero Insurance Alliances, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo scende concretamente in campo a sostegno della transizione green e dell'innovazione sostenibile", afferma Nicola Maria Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.



"Promuovere l'innovazione, in particolare sulle tematiche di sostenibilità ambientale e climate change, è sempre stato un impegno di Intesa Sanpaolo Innovation Center. È naturale dunque contribuire a questa importante iniziativa promossa dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo", sostiene Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center.



(ANSA).