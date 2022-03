Clima: Istat, nelle città 1,2 gradi in più rispetto al 2000

Nel 2020 nei capoluoghi di regione la temperatura media annua segna +1,2 gradi sul valore 1971-2000 risultando pari a 15,8 gradi. Lo afferma l'Istat in un report sui cambiamenti climatici con il 2020 come anno di riferimento indicando che "in tutte le città le anomalie di temperatura media sono positive e dovute a rialzi della temperatura, sia minima che massima: le più alte si rilevano a Perugia (+2,1), Roma (+2), Milano (+1,9), Bologna (+1,8) e Torino (+1,7). I valori più alti nel decennio 2011-2020. In particolare dal 2014, la temperatura media ha raggiunto i +16 gradi, "segnale di un riscaldamento in atto nei sistemi urbani"