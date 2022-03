Clima: Giovannini, ragazzi ci dicono che non c'è più tempo

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - "I ragazzi ci dicono che non c'è più tempo ed è vero". Così il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha parlato dei giovani che oggi sono scesi in piazza in tutta Italia a difesa del clima, nel corso dell'evento 'Green Day. Per una cultura della transizione ecologica' che si tiene alla Fondazione Feltrinelli di Milano.



"Se negli ultimi 50 anni avessimo preso sul serio quello che dicevano gli scienziati, non avremmo la crisi climatica che abbiamo - ha aggiunto -. Ma anche come Italia, se avessimo anticipato delle scelte, non ci troveremmo così vulnerabili rispetto alla situazione devastante che vediamo con la guerra contro l'Ucraina". (ANSA).