Finanza:UniCatt,35mila mld investimenti sostenibili mondiali

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Nell'ultimo quinquennio, la dimensione degli investimenti classificati come 'sostenibili' è passata da meno di 23.000 miliardi di dollari ad oltre 35.000 miliardi a livello mondiale. E' quanto emerge dall'Osservatorio Monetario dell'Università Cattolica, dedicato al tema 'Il sistema finanziario quale motore della sostenibilità' che sarà presentato domani.



L'Europa è leader in questo settore, sia per i volumi trattati sia per le regole sviluppate dalle autorità. Il mercato dei green bond si è sviluppato grazie al beneficio reputazionale che essi arrecano agli emittenti e al minore costo del finanziamento tramite questi strumenti rispetto alle altre obbligazioni (greenium). Per gli emittenti privati, la certificazione da parte di un ente terzo e indipendente è cruciale per ottenere il greenium, sfruttando così le preferenze degli investitori verso attività finanziarie 'verdi'.



I fondi di investimento Esg, rileva l'Osservatorio, rappresentano la componente più rilevante della finanza sostenibile. Rispetto agli altri fondi, il loro vantaggio consiste non tanto nella performance di rendimento quanto nella minore volatilità, ottenuta anche grazie alla maggiore stabilità dei flussi, soprattutto nei momenti di crisi (come quella dovuta al Covid-19). Il loro impatto ambientale sembra limitato ai fondi tematici focalizzati sul clima e sull'energia pulita.



(ANSA).