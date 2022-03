Clima: Onu, entro 5 anni sistemi allerta precoce per tutti

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Le Nazioni Unite lanciano l'obiettivo, entro i prossimi cinque anni, di proteggere tutta la popolazione mondiale con sistemi di allerta meteo precoci contro i cambiamenti climatici sempre più estremi.



Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha incaricato l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) di guidare lo sforzo e presentare un piano d'azione per raggiungere questo obiettivo alla prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima in Egitto a novembre.



L'annuncio è stato dato in occasione della Giornata mondiale della meteorologia, il 23 marzo, che quest'anno è intitolata Early Warning and Early Action (Allerta precoce, azione precoce).



Oggi un terzo della popolazione mondiale, in particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, non è ancora coperto da sistemi di allerta precoce. E in Africa è anche peggio: il 60 per cento delle persone non ha protezione.



"Il cambiamento climatico causato dall'uomo sta danneggiando ogni regione", ha affermato Guterres, e "ogni incremento del riscaldamento globale aumenterà ulteriormente la frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi". "Dobbiamo investire allo stesso modo in adattamento e resilienza. Questo include le informazioni che ci consentono di anticipare tempeste, ondate di calore, inondazioni e siccità", ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite. (ANSA).