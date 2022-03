Eni con Air Liquide per decarbonizzare settori hard-to-abate

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Eni e Air Liquide hanno stipulato un accordo di collaborazione volto a valutare soluzioni di decarbonizzazione, concentrate sui settori industriali hard-to-abate, nella regione mediterranea dell'Europa. Al centro dell'accordo c'è la cattura e il sequestro della CO2 (CCS), "uno degli strumenti fondamentali nel processo di decarbonizzazione, soprattutto per i settori industriali a maggior intensità carbonica", si legge in una nota.



In particolare, Air Liquide svilupperà soluzioni competitive per abbattere la CO2, facendo leva sulle proprie iniziative in corso nel Nord Europa e sulla sua tecnologia CryocapTM in grado di catturare fino al 95% delle emissioni di CO2 dagli impianti industriali. Eni individuerà i siti di stoccaggio permanente di CO2 più adatti nel Mar Mediterraneo.



"Contribuendo a ridurre le emissioni dai settori 'hard-to-abate' puntiamo a promuovere un processo di sostenibilità ambientale e allo stesso tempo economica e sociale, favorendo la continuità di attività industriali, ad esempio nel settore del cemento e dell'acciaio, che sono fondamentali per l'economia italiana", afferma il CCUS, Forestry and Agro-Feedstock Director di Eni, Luigi Ciarrocchi.



"Sostenere la decarbonizzazione dell'industria è uno dei pilastri strategici di Air Liquide", dichiara il senior vice president di Air Liquide, Pascal Vinet. (ANSA).