Seco: con Pizzarotti per gestione digitale di infrastrutture

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Impresa Pizzarotti, azienda leader nella progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali ed opere di edilizia sanitaria e residenziale, ha scelto Clea, la piattaforma software di Iot e Ai sviluppata da Seco, per abilitare la gestione intelligente di infrastrutture stradali e ospedaliere tramite una serie di applicazioni e funzionalità ad alto valore aggiunto.



Le due aziende lavoreranno allo sviluppo di una soluzione hardware e software per monitorare lo stato di operatività e i consumi energetici delle infrastrutture. In quest'ambito, Pizzarotti svilupperà una soluzione basata su Clea in cui un insieme di app personalizzate consentirà di visualizzare in tempo reale i dati provenienti dai diversi assets. Grazie all'intelligenza artificiale, Pizzarotti e i suoi clienti saranno in grado di controllare da remoto lo stato delle proprie infrastrutture. Un algoritmo permetterà poi di prevedere il guasto dei componenti montati in qualsiasi dispositivo collegato, consentendo di pianificarne le attività di manutenzione e di prevenire interruzioni di funzionamento.



"Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità sono da considerare i driver che orientano lo sviluppo di un Paese.



Questo acquisisce rilevanza ancora maggiore nel settore delle costruzioni", ha dichiarato Carlo Luzzatto, ceo di Pizzarotti.



"Innovazione, qualità e sostenibilità sono da sempre valori portanti di Seco. Siamo felici di avviare questa partnership con Pizzarotti, una realità di eccellenza in cui ritroviamo questi stessi principi ispiratori", ha dichiarato Massimo Mauri, ceo di Seco. (ANSA).