Clima: Wwf, ripristinare habitat assorbe tonnellate di CO2

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Nell'affrontare le grandi sfide globali come cambiamento climatico, sicurezza alimentare e disastri naturali l'uomo non è solo. La natura è sua alleata e quindi le soluzioni basate sulla Natura (Nature Based Solutions- NBS) come tutelare e ripristinare gli ecosistemi naturali, sono uno strumento indispensabile da inserire nel nostro portfolio di azioni per la lotta al cambiamento climatico" Lo spiega il WWF nel suo ultimo rapporto "Dalla natura un grande aiuto per arginare la crisi climatica", realizzato in vista di Earth Hour.



L'Ora della Terra è l'iniziativa globale del Wwf che attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora, invita il mondo a mobilitarsi per un futuro più sicuro, giusto e sostenibile, e che quest'anno si terrà il 26 marzo alle 20,30 di ogni Paese.



Le Soluzioni Basate sulla Natura sono un concetto studiato e coniato da poco più di dieci anni. Secondo il WWF il ripristino degli habitat di interesse comunitario, ovvero quelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva comunitaria Habitat, potrebbe portare all'assorbimento di circa 84 milioni di tonnellate di carbonio o di circa 300 milioni di tonnellate di CO2 per anno, l'equivalente delle emissioni annue di gas serra di un Paese come la Spagna. (ANSA).