Draghi, senza politiche espansive il target clima Ue fallirà

(ANSA) - VERSAILLES, 11 MAR - "Non si è parlato di eurobond, io ho ritenuto che non fosse il momento. Ho presentato l'esigenza e la Commissione poi presenterà una proposta su come organizzare una riposta. Questi bisogni finanziari hanno una tale dimensione che non ha posto in nessun bilancio nazionale.



La congiuntura deve prevedere una politica fiscale che continui ad essere espansiva, centrata sugli investimenti. Oppure gli obiettivi climatici e quelli della difesa non vengono conseguiti". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Versailles.



Draghi afferma che "i bisogni finanziari dell'Ue per rispettare gli obiettivi di clima, difesa, energia sono molto grandi. Secondo i calcoli della Commissione e assumendo che la mancanza che vogliamo riempire sulla difesa è lo 0,6%, il fabbisogno risulta essere pari a 1,5 o 2 o più trilioni di euro.



Bisogna trovare un compromesso su dove trovare le risorse, a livello di bilancio nazionale questo spazio non c'è. Serve una risposta europea". (ANSA).