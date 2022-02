Aerei:Deloitte,con carburanti alternativi -75% emissioni al 2050

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Entro il 2050 si può ottenere una riduzione del 75% delle emissioni dei voli a lungo raggio grazie all'utilizzo di carburanti alternativi e una riduzione pari al 60% per i velivoli leggeri e voli a corto raggio grazie all'utilizzo della propulsione elettrica. E' quanto emerge dal paper "Decarbonizing aerospace - A road map for the industry's lower-emissions future" di Deloitte Italia.



Per diffondere l'utilizzo di carburanti alternativi non fossili a basso impatto sul clima serve una "struttura di incentivi a favore sia delle compagnie aeree, sia delle società che producono e distribuiscono energia", afferma Francesco Legrottaglie, Aerospace & Defense Leader e partner di Deloitte Italia. "La propulsione elettrica - aggiunge - rappresenta addirittura una soluzione a emissione zero, applicabile tuttavia limitatamente al corto raggio e che richiede la reingegnerizzazione dei sistemi di propulsione e dei velivoli stessi oltre a investimenti in batterie e fonti di ricarica. La soluzione dell'idrogeno, da parte sua, sebbene allettante dal punto di vista dell'impatto ambientale, porta dietro complessità tali da limitarne la commerciabilità".



Se per abbattere l'impatto del settore dell'Aerospazio venissero approvate normative relative agli oneri legati alle emissioni di carbonio (in Italia già in parte vi sono), stime Deloitte valutano un decremento dei ricavi pari a 40 miliardi di dollari e una perdita di posti di lavoro che potrebbe toccare oltre 110.000 addetti. (ANSA).