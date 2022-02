Clima: onlus Icn in Artico con il ciclista estremo Di Felice

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Per comunicare le scienze del clima, Italian Climate Network ha scelto di seguire le avventure di un esploratore in bici, Omar Di Felice che, partito da pochi giorni per il suo Arctic World Tour, racconterà nel corso del suo viaggio cosa sta accadendo al Polo Nord confrontandosi con scienziati ed esperti di cambiamento climatico. Si tratta di una nuova sfida per il ciclista estremo: una pedalata di 4.000 chilometri attraverso tutto il mondo artico, dalla Russia all'Alaska passando per Lapponia, Islanda e Groenlandia.



Nel renderlo noto, Italian Climate Network spiega che "l'impresa, inserita nel progetto 'Bike to 1.5°C' lanciato in occasione della scorsa Cop26 quando ha raggiunto Glasgow da Milano sempre in bicicletta, ora va a toccare una delle aree più fragili e a rischio del nostro Pianeta".



"Il compito più difficile in questo periodo storico, tra crisi pandemica e crisi climatica, è quello di riuscire a fare un po' di chiarezza nel mare magnum di informazioni a cui siamo continuamente esposti - dichiara Marirosa Iannelli, coordinatrice Clima e Advocacy di Italian Climate Network e responsabile scientifica del progetto Bike to 1.5°C - A volte è stancante anche per gli esperti orientarsi in mezzo a tanti input, a fake news e informazioni approssimative, parziali. C'è bisogno di spiegare bene e in modo semplice, ma c'è bisogno anche di affascinare, incuriosire, portare le persone a sentirsi responsabili dei luoghi che abitiamo e di ciò che sta accadendo".



Italian Climate Network, nei prossimi due mesi di viaggio di Omar, approfondirà con lui i tanti aspetti legati ai cambiamenti climatici dei Paesi del Polo Nord, con dirette insieme a scienziati, climatologi, geografi, politologi, ricercatori ed esperti di turismo sostenibile, toccando diversi temi. (ANSA).