Da domani torna inverno, piogge forti e neve in pianura

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Piogge forti e neve anche in pianura da domani, vigilia della Befana: l'alta pressione sub-tropicale ha le ore contate. Dal Nord Europa, infatti, una perturbazione via via più fredda caccerà l'area anticiclonica verso le sue terre d'origine. Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it avvisa che in nottata la perturbazione farà il suo ingresso in Italia. Domani il fronte instabile, alimentato da fredde correnti in quota e sospinto da intensi venti di Libeccio e Scirocco, impatterà al Nord con precipitazioni diffuse dalla Lombardia verso il Nordest, risultando molto forti sul Friuli Venezia Giulia. In questo contesto la neve tornerà a cadere sulle Alpi a quote anche inferiori ai 600 metri, risultando inoltre abbondante sulle Dolomiti e sul Friuli. In nottata irromperà la Bora sul Triveneto e le precipitazioni si accentueranno ulteriormente, ma potranno assumere carattere nevoso anche sulle zone pianeggianti di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia. La perturbazione transiterà pure al Centro colpendo soprattutto Toscana, Umbria e le zone interne del Lazio. I venti freddi dai quadranti settentrionali che irromperanno nel giorno dell'Epifania puliranno il cielo al Nord, porteranno un po' di instabilità al Centro (spruzzate di neve sugli Appennini a 7-800 metri) e inizieranno a sporcare il cielo al Sud. Nei giorni successivi il freddo dilagherà un po' su tutta Italia, sia di giorno sia di notte con estese gelate notturne al Nord e sulle zone interne del Centro, mentre le precipitazioni si concentreranno sulle regioni meridionali.



Nel dettaglio: Martedì 4. Al nord: cielo coperto, poi piogge sparse, forti in Liguria in serata. Al centro: coperto su Toscana, Umbria, Lazio, rare piogge. Al sud: cielo coperto in Campania, più sole altrove.



Mercoledì 5. Al nord: peggiora con piogge diffuse dal Nordovest verso il Nordest, neve a bassa quota in nottata sul Nordest, fiocchi anche in pianura. Al centro: maltempo su Toscana, Umbria, Lazio. Al sud: asciutto e in gran parte soleggiato.



Giovedì 6. Al nord: primissime ore di maltempo al Nordest con neve possibile in pianura, sole altrove. Al centro: precipitazioni a carattere sparso. Al sud: poche piogge Da venerdì sole al Centro-Nord, piogge al Sud. (ANSA).