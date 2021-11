Cop26: crediti carbonio, Brasile ritira le proprie obiezioni

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 12 NOV - Il ministro dell'Ambiente brasiliano, Joaquim Leite, ha informato durante la sessione della Cop26 che il Brasile ritirerà la sua obiezione agli adeguamenti sul commercio di crediti di carbonio tra Paesi: lo rende noto il sito Poder360.



Secondo l'Osservatorio sul clima, il ritiro da parte del Brasile dell'obiezione "aiuta a sbloccare un punto cruciale della trattativa a Glasgow".



Il governo aveva interrotto le trattative sull'argomento dal 2018, attirando su di sé una serie di pressioni a livello internazionale. Prima di cedere, il Brasile aveva insistito per rifiutare di scontare dal proprio target i crediti previsti nel "meccanismo creato dall'Accordo di Parigi per i progetti di riduzione delle emissioni", spiega l'Osservatorio. Anche l'industria è contraria agli adeguamenti, in quanto rappresentano una perdita di competitività, sottolineano gli esperti. (ANSA).