"Servono azioni concrete per il clima e meno chiacchiere". È l'appello che lancia da Glasgow la delegazione di Legambiente che ha partecipato alla manifestazione organizzata dai FFF e a quella della Cop26 Coalition. "Questa e' l'ultima occasione per invertire davvero la rotta e salvare il Pianeta. Serve un accordo per il clima ambizioso sbloccando la questione degli aiuti ai paesi piu' poveri" dicono i delegati dell'associazione ambientalista.