Clima: Copernicus, ottobre 2021 il terzo più caldo di sempre

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Ottobre 2021 è stato il terzo ottobre più caldo mai registrato a livello globale, secondo quanto reso noto dal Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell'Ue. Le temperature europee sono risultate prevalentemente sopra la media al Nord e sotto la media a Sud-est.



Le temperature dell'aria di ottobre 2021, a livello globale, sono state di 0,42 gradi più calde rispetto alla media 1991-2020 e questo ottobre è stato stimato solo in misura marginale più fresco rispetto all'ottobre degli anni 2015 e 2019.



Condizioni decisamente più calde rispetto alla media sono state avvertite nel Canada settentrionale, nella Russia settentrionale e nell'Antartide orientale, mentre condizioni più fredde alla media sono state avvertite nell'Africa meridionale, nell'Australia meridionale e nell'Antartide occidentale. (ANSA).