Cop26, giovani attivisti ai leader, aprite i cuori e agite

(ANSA) - GLASGOW, 01 NOV - La cerimonia di apertura del World Leaders Summit alla Cop26 è stata inframezzata dagli interventi di giovani attivisti per il clima dai paesi in via di sviluppo, quelli che hanno meno responsabilità nel cambiamento climatico, ma ne subiscono le conseguenze maggiori.



La rappresentante di Samoa ha ricordato gli stati insulari che rischiano di spariure per l'innalzamento dei mari, quella dell'Amazzonia le foreste che spariscono per l'avanzare dell'agricoltura intensiva e i difensori dei diritti degli indigeni che vengono uccisi.



L'attivista cilena Iris Riquelme ha ricordato con orgoglio la mobilitazione internazionale dei giovani per il clima e l'ambiente e un giovane egiziano ha raccontato il suo lavoro per sviluppare un'economia verde e sostenibile presso le comunità più povere del suo paese. Infine, un'attivista kenyana ha ricordato le persone che soffrono la fame e muoiono nei paesi africane per le conseguenze della desertificazione. "Aprite i cuori e agite", è stato il suo appello ai leader.



Dopo l'intervento di Mario Draghi è stato mostrato un video realizzato dal programma britannico per bambini Blue Peter. Una bambina del futuro, Delphine, conosce gli animali selvatici attraverso un libro della nonna, perché nel frattempo l'ecosistema è stato distrutto da uno sviluppo economico senza regole. (ANSA).