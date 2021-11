Cop26: Attenborough, serve rivoluzione industriale verde

(ANSA) - GLASGOW, 01 NOV - "Una nuova rivoluzione industriale verde, con milioni di posti di lavoro, è essenziale per il mondo. Tutti ne condivideranno i benefici in termini di clima, ambiente. Nessuna nazione al mondo ha completato il suo sviluppo, perché nessuna nazione oggi è sostenibile. Dobbiamo imparare insieme come farlo, e creare opportunità per un mondo più uguale. Lavorando insieme siamo abbastanza potenti da stabilizzare il mondo. Il pianeta guarda a voi, e voi siete qui". Lo ha detto il documentarista britannico David Attenborough, intervenendo all'apertura del World Leaders Summit alla Cop26 di Glasgow. (ANSA).