Cop26: Unfccc, successo possibile se attuiamo Accordo Parigi

"Il successo della Cop26 è assolutamente possibile. E' possibile perchè abbiamo un piano di azione, l'Accordo di Parigi. Questo ha tutto quello che ci serve per raggiungere i nostri obiettivi climatici. Ma per liberare completamente il suo potenziale, noi abbiamo bisogno di una attuazione completa. Ogni giorno che passa senza riuscire ad attuare l'Accordo di Parigi in pieno è un giorno sprecato. Io chiedo alle parti di completare il lavoro necessario qui alla Cop26". Lo ha detto il segretario esecutivo della Convenzione dell'Onu sul clima (Unfccc), Patricia Espinosa, intervenendo stamani all'apertura della Cop26 di Glasgow.



"Per quelle nazioni che hanno presentato nuovi e aggiornati Ndc (gli impegni nazionali di decarbonizzazione, n.d.r.) - ha proseguito Espinosa -, le emissioni è previsto che decrescano dal 2030. Ma dobbiamo avere ancora più ambizione e tutte le nazioni con noi, specialmente i più grandi emettitori del G20".



La segretaria dell'Unfccc ha ricordato anche che "dobbiamo sostenere le nazioni in via di sviluppo", con il fondo da 100 miliardi di dollari all'anno previsto dall'Accordo di Parigi.



