Youth4Climate: Federica e Daniele, i due delegati italiani

Federica Gasbarro e Daniele Guadagnolo sono i due rappresentanti dell'Italia alla conferenza dei giovani sul clima di Milano, Youth4Climate.



Federica Gasbarro, 26 anni, romana, laureanda in scienze biologiche, è una attivista contro i cambiamenti climatici, autrice di due libri: "Diario di una striker" e "Covid-19 e cambiamento climatico". E' nei 100 Number One di Forbes Italia, la classifica dei giovani italiani leader del futuro 2021. Ha rappresentato gli italiani alle Nazioni Unite (insieme a Greta Thunberg e ad altri 99 ragazzi) al primo raduno di giovani leader al palazzo di vetro di NY e all'Assemblea Generale durante il vertice per il Clima 2019. Milita sin dal primo giorno nel movimento Fridays for Future, di cui è stata portavoce romana per un anno. Attualmente porta avanti l'attivismo per l'ambiente e l'attività di divulgazione scientifica sui social come green Influencer.



Daniele Guadagnolo, 28 anni, di Arona (Novara), è laureato in economia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca.



Lavora come Marketing Specialist presso aziende del settore privato ed organizzazioni internazionali. Specializzato in marketing ed appassionato di sostenibilità e comunicazione, è co-fondatore e membro attivo di diverse organizzazioni senza scopo di lucro e network presenti in Italia e sul territorio internazionale, tra cui Change For Planet, United Nations Conference on Trade and Development Youth Action Hub of Italy e European Climate Pact Ambassadors. Il suo obiettivo è quello di creare progetti ed iniziative concrete in grado ispirare chiunque a vivere una vita più sostenibile.