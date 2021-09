A Pesaro secondo Orologio climatico in Italia

(ANSA) - PESARO, 25 SET - Si trova a Pesaro il secondo Orologio climatico, in Italia, dopo quello sulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica. E' allestito sulla facciata di palazzo Mosca, sede scelta perché ospita la Sonosfera, il teatro per l'ascolto profondo di ecosistemi in estinzione e musica cui è strettamente collegato, e perché può essere costantemente visibile ai cittadini. L'Orologio Climatico di Pesaro è un'idea di David Monacchi che nel 2020 ne ha anche curato la rielaborazione e costruzione. Fornisce i numeri globali sintetici aggiornati su emissioni e tempi, per capire l'urgenza del cambiamento sistemico da attuare e la direzione da seguire. La Deadline informa che per avere due terzi di possibilità di rimanere sotto la soglia critica di riscaldamento di 1,5°C, occorre raggiungere - in circa 7 anni - emissioni vicine allo zero. La Lifeline (rappresentata dalle azioni per il clima, fra cui la più rilevante è la produzione di energia pulita) ci dice che la percentuale di energia globale prodotta da fonti rinnovabili è attualmente al 12,4% ed è in aumento ma molto più lentamente del necessario. Il Climate Clock rende esplicite la velocità e la portata dell'azione che i leader politici devono intraprendere e inquadrano la missione della generazione attuale: costruire un futuro rinnovabile al 100% in un tempo più vicino possibile a 7 anni. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza, Heidi Morotti, assessore alla Sostenibilità, e Cristiana Biondo dell'Ufficio Clima Nazionale. Pesaro ha già una tradizione di sostenibilità legata alla riqualificazione energetica degli edifici e alla rete della Bicipolitana. Il progetto, proposto dalla Sonosfera, è stato selezionato dal Ministero della Transizione Ecologica per rientrare nel Programma "All4Climate-Italy2021" in concomitanza con la riunione ministeriale preparatoria (Pre-COP) in vista di Cop26, il vertice Onu sul clima, in programma a Glasgow a novembre. (ANSA).