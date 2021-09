Clima: sciopero globale, Fridays for Future in piazza

Fridays for Future scende nelle piazze per lo Sciopero Globale per il Clima. Lo annuncia l'associazione dei giovani ambientalisti in Italia, che avvertono: "Dopo tre anni da quando hanno iniziato a scioperare, i responsabili politici continuano a parlare, parlare, parlare. Facendo credere che si stia facendo qualcosa, quando non è così: il 2021 è previsto essere l'anno con le emissioni più alte di sempre".

"Il movimento continua a chiedere che questa crisi venga affrontata realmente, e non a parole. E sta mettendo un'enfasi speciale sulle diseguaglianze e le ingiustizie tra i Paesi e anche all'interno degli Stati stessi. Le vittorie storiche dell'azione collettiva hanno dimostrato la necessità per i giovani di restare uniti nella lotta per la giustizia sociale e tra le generazioni", si legge nella nota di Fridays for Future Italia, fornendo l'elenco delle oltre 70 piazze in Italia in cui si tengono le manifestazioni.

"Anche dopo che il mondo intero è stato testimone di una pandemia, stiamo ancora lottando per i nostri diritti di base come aria, cibo e acqua sani. Ma i nostri diritti sono più di questo. Non c'è uguaglianza finché l'intera crisi non viene gestita con l'approccio intersezionale e tutta l'oppressione sociale sistematica viene risolta", dice Atlas Sarrafoglu dalla Turchia.