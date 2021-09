Clima: Michel, onorare impegno da 100 mld di dollari

(ANSA) - BRUXELLES, 20 SET - "Sono stati promessi 100 miliardi di dollari in finanziamenti per il clima. Ora è una questione di fiducia e trasparenza tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, ma anche tra le principali economie, mantenere queste promesse. Chiediamo a tutti di onorare i propri impegni prima della Cop26", che si terrà all'inizio di novembre a Glasgow. Lo scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a margine della 76ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga). (ANSA).