Clima: al via strumento prestiti Ue-Bei per settore pubblico

(ANSA) - BRUXELLES, 12 LUG - Dopo il via libera del Consiglio Ue, anche la Commissione europea dà il suo benestare a uno strumento comune di prestiti per il settore pubblico, a completare il meccanismo per la transizione all'economia climaticamente neutra prevista dal Green deal europeo. Ciò consentirebbe agli Stati membri di finalizzare i propri programmi di sostegno economico e sociale nelle regioni più colpite dall'abbandono dei combustibili fossili.



Nel complesso, lo strumento combinerà 1,5 miliardi di euro di sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Ue con 10 miliardi di euro di prestiti della Banca europea per gli investimenti (Bei) per mobilitare tra i 18 e i 20 miliardi di euro di investimenti pubblici nei prossimi 7 anni. Secondo la commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira, "promuoverà gli investimenti pubblici, creerà posti di lavoro e promuoverà la diversificazione economica, dando priorità a coloro che hanno meno capacità di affrontare i costi della transizione".



Il vicepresidente della Bei, Ricardo Mourinho Félix, ha dichiarato che la Bei "è pronta a collaborare con le Regioni per sostenere i loro investimenti con benefici sociali, economici e ambientali condivisi". (ANSA).