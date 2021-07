++ G20: Georgieva, serve drastico aumento costo emissioni ++

(ANSA) - VENEZIA, 09 LUG - La lotta al cambiamento climatico "richiederà un potente segnale sui prezzi delle emissioni di Co2", e per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette zero al 2050 è indispensabile raggiungere "almeno i 75 dollari per tonnellata, contro gli appena tre dollari di prezzo attuale. La distanza è davvero troppo grande per lasciare che i singoli Paesi si muovano da soli". Lo ha detto la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Christalina Georgieva, durante il Simposio fiscale di alto livello del G20 nel quale ha avanzato la proposta del Fmi di un prezzo minimo per le emissioni. (ANSA).