In arrivo nuova ondata di calore, oltre 40 gradi al Sud

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il caldo africano non molla la presa: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà anche superare i 40 gradi al Sud. Secondo il team del sito iLMeteo.it già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centronord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36 gradi in Emilia, 37 in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma.



Al momento, il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore indica con il bollino rosso - massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione - oggi e domani solo Campobasso, e mercoledì anche Ancona e Catania. La fase più calda per il Sud è attesa tra mercoledì 30 giugno e giovedì primo luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia, in particolare - ma non solo - a Siracusa.



Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia con 40-41 gradi. Sul resto del Sud i valori massimi oscilleranno ovunque intorno ai 35-36 gradi. A determinare questo scenario, secondo i meteorologi di IconaMeteo.it, è il nuovo rafforzamento dell'anticiclone africano "sopra la nostra penisola, riproponendo uno scenario molto simile a quello osservato la settimana appena trascorsa: la massa d'aria bollente, infatti, insisterà ancora una volta soprattutto sulla Sicilia e al Sud, e il caldo aggraverà la siccità in molte regioni.



Le analogie tra la precedente e questa ondata di calore, secondo 3bmeteo.com, riguardano anche la formazione di qualche temporale al Nord, in particolare sull'arco alpino, a causa di un'area di bassa pressione ad ovest della Francia. (ANSA).