Di Maio, l'Italia ora può nominare l'inviato per il clima

"Adesso è ufficiale, il governo potrà nominare l'Inviato speciale per il cambiamento climatico per l'Italia. La nostra azione deve essere forte, costante e coordinata sul piano internazionale. Su questa sfida l'Italia c'è e si batte con il massimo impegno, puntando sulla transizione ecologica anche a livello globale". Così il ministro Luigi Di Maio. Entra infatti in vigore la norma che istituisce l'Inviato speciale per il clima. Alla nomina provvederanno i due ministri competenti in materia: Esteri e Transizione ecologica. L'Inviato speciale sarà supportato dalle strutture dei due dicasteri.