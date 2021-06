In 2021 per Italia aumento gas serra, più 0,3% emissioni

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - In Italia per il 2021 è atteso un incremento delle emissioni di gas serra dello 0,3% rispetto al 2020, a fronte di una previsione di incremento del Pil dell'1,9%. A dirlo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in base ai primi dati disponibili sull'andamento di quest'anno. La causa dell'aumento delle emissione è la "conseguenza della ripresa delle attività economiche".



Per l'Ispra - che conferma "il disaccoppiamento tra emissioni e tendenza dell'indice economico" - questo "andamento conferma la necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel medio e lungo periodo".



La stima è dovuta - viene spiegato - alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica (meno 1,4%), all'incremento della produzione idroelettrica a fronte di un aumento della domanda di energia e alla riduzione dei consumi energetici nei trasporti (meno 0,9%); ma a un incremento delle emissioni negli altri settori come nell'industria (più 2,7%) e nel riscaldamento (più 1,5%). (ANSA).