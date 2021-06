Clima: Rutelli, politica impreparata; Draghi dia priorità

"E' probabile che diversi impatti dei cambiamenti climatici siano irreversibili" ma "rovesciare queste tendenze é ancora possibile" seppure "sempre più difficile" soprattutto perchè "gli impegni da realizzare sono colossali" e "la politica é impreparata", manca una consapevolezza "davvero politica ed economica". Per questo "il presidente del consiglio deve prendere in mano la situazione" e far diventare la questione climatica "la priorità di tutto il governo" mettendo "in cima i posti di lavoro". E' in sintesi la riflessione di Francesco Rutelli, alle spalle una lunga carriera politica e istituzionale, presidente - tra i vari incarichi - del Centro per un Futuro Sostenibile, da lui fondato nel 1989.

Una vita marcata dalla vena ecologista che oggi, in tempo di emergenza climatica e transizione ecologica, riemerge in alcune riflessioni raccolte in 22 pagine dal titoto "Clima: inizia una 'Rivoluzione verde' - Davvero?", che metteono "in evidenza l'enorme distanza tra i traguardi del cambiamento, la consapevolezza necessaria e le misure programmate". Rutelli le definisce pagine "politiche", ma precisa che "non intende partecipare alla contesa politica", piuttosto "contribuire a fare passi in avanti concreti, e ad affromntare la realtà che tendiamo a trascurare". (ANSA).