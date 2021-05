Iea, stop investimenti petrolio e gas per zero CO2 al 2050

Dall'abbandono di investimenti nei combustibili fossili - petrolio e gas - e in nuove centrali a carbone allo stop delle vendite entro il 2035 di nuove autovetture con motore a combustione interna, fino all' implementazione immediata e massiccia di tutte le tecnologie energetiche pulite ed efficienti disponibili: sono alcune delle 400 tappe fondamentali contenute nella Roadmap indicata dall'Agenzia internazionale dell'energia nel rapporto "Net zero by 2050", per la transizione nel settore dell'energia a livello globale.