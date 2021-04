Clima: Amazon, con oltre 100 aziende accordo su emissioni

Amazon e Global Optimism annunciano che più di 100 aziende hanno firmato il Climate Pledge, un impegno a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi con 10 anni di anticipo e zero emissioni di CO2 entro il 2040. Tra i 52 nuovi firmatari che si uniscono oggi al Climate Pledge - si legge in una nota di Amazon - ci sono marchi noti come Colgate-Palmolive, Heineken, PepsiCo, Royal Philips e Visa e le italiane Atlantia e Fila Solutions.



I firmatari dell'accordo generano complessivamente oltre 1,4 trilioni di dollari di fatturato all'anno a livello globale, contano più di 5 milioni di dipendenti e operano in 25 settori in 16 Paesi: questo dimostra l'impatto collettivo che il Climate Pledge può avere nell'affrontare il cambiamento climatico.



"Siamo orgogliosi di unirci agli altri firmatari e usare la nostra scala per decarbonizzare l'economia grazie ad un vero e proprio cambiamento del modo di approcciare il business e all'innovazione", afferma Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon.



"Abbiamo contribuito a fondare il Climate Pledge per mostrare un modello che accelera la decarbonizzazione con le aziende più ambiziose", ha detto Christiana Figueres, l'ex capo delle Nazioni Unite per il clima, e ora socio fondatore di Global Optimism. (ANSA).