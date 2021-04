Google Earth mostra i cambiamenti della Terra con Timelapse

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Google ha aggiunto una nuova funzione alla sua piattaforma Earth dal nome Timelapse, in vista della Giornata della Terra il 22 aprile. Questa permette di vedere i cambiamenti a cui è andato incontro il nostro Pianeta negli ultimi 36 anni, dal 1984 al 2020. Varie porzioni della vasta mappatura a disposizione del colosso americano sono adesso disponibili in forma di video, per capire come una serie di luoghi si sono modificati nel tempo, ad esempio a causa dei cambiamenti climatici o per effetto della deforestazione. Il progetto Timelapse, raggiungibile da desktop all'indirizzo https://g.co/Timelapse, è stato realizzato dal team Earth di Google insieme a tecnici della Nasa già al lavoro sul programma Landsat del Servizio Geologico degli Stati Uniti. Si tratta della prima iniziativa civile di osservazione della Terra, che usa anche i satelliti Copernicus dell'Unione europea. Alla base ci sono circa 20 milioni di foto satellitari. Google ha dichiarato: "Il nostro Pianeta ha assistito a rapidi cambiamenti ambientali nell'ultimo mezzo secolo più di quanto ne abbia visti in qualsiasi altro momento della storia umana. Molti hanno sperimentato queste evoluzione all'interno delle proprie comunità. Per altri, gli effetti del cambiamento climatico sembrano astratti e lontani, come lo scioglimento delle calotte polari e il ritiro dei ghiacciai, ma hanno una conseguenza su tutti". Nei video in timelapse, è spesso evidente la mano dell'uomo su specifiche aree del mondo. Tra queste, l'urbanizzazione del deserto a Doha, in Qatar, e la rapida crescita di metropoli, come Dubai. (ANSA).