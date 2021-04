Torna sole ovunque, ma gelate notturne in pianura Centronord

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Sole almeno fino a venerdì ma temperature sempre più basse della media: gli anomali valori (non oltre i 14-15 gradi al Centronord) porteranno anche gelate tardive notturne in pianura. Sono le previsioni del team del sito 'iLMeteo.it'. "L'alta pressione - spiegano - riporterà un'assoluta stabilità atmosferica nelle giornate di domani e venerdì con sole prevalente, ma comunque con temperature non calde; infatti di giorno, a parte l'Emilia Romagna, i valori termici non supereranno i 14-15 gradi al Centro-Nord (fino a 18 gradi invece in Emilia) e qualche grado in più al Sud. Di notte continuerà a far molto freddo con gelate tardive molto pericolose per l'agricoltura". A livello statistico, precisano i meteorologi, il freddo di questi giorni non è una novità per il mese di aprile. Basti ricordare le gelate tardive e le nevicate fino in pianura avvenute nel 1991, 2003 (neve a Bari) e nel 2015. Intanto, nella notte tra oggi e domani è previsto un rasserenamento notturno che farà piombare i valori notturni sotto lo zero su quasi tutto il Nord e sulle zone interne del Centro come anche a Roma. (ANSA).