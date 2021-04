A2a: Gaia Rating premia la sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 06 APR - A2a è stata riconosciuta come leader di settore, in termini di performance Esg, da Gaia Rating, agenzia di rating non-finanziario, parte del gruppo Ethifinance, specializzata nella valutazione delle prestazioni Esg di oltre mille aziende quotate sui mercati europei.



A2a ha ottenuto uno score complessivo di 77 punti su 100, distanziando di ben 26 punti la media del settore "Conventional and Renewable Energy Producer". La valutazione, in costante aumento nell'ultimo triennio, è supportata da ottimi risultati su tutte le dimensioni: governance (70/100), social (82/100), environment (82/100) e external stakeholder (73/100). Si tratta, come viene evidenziato in una nota, di un ulteriore riconoscimento che conferma il percorso intrapreso da A2a e orientato a integrare sempre di più la sostenibilità nella strategia aziendale. Nel 2020, la valutazione Esg di A2a è migliorata in tutti gli assessment condotti dalle agenzie di rating etici. In particolare, A2a ha ottenuto lo score A- nel questionario sul Climate Change del Carbon Disclosure Project (Cdp), confermandosi come leader nella lotta al cambiamento climatico ed è stata inclusa, al primo anno di valutazione, nel Gender Equality Index di Bloomberg. (ANSA).