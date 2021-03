AirFrance, British e Lufthansa le compagnie aeree Ue con più emissioni di CO2

Lufthansa, British Airways e Air France erano le tre compagnie aeree che emettevano più gas serra in Europa prima della messa a terra dei voli e sono quelle che hanno avuto i salvataggi più generosi da parte dei loro governi a causa della pandemia. Sono le conclusioni dell'analisi di Transport & Environment e Carbon Market Watch su dati ufficiali.



"Per la prima volta - si legge in una nota delle due associazioni - possiamo analizzare i dati sull'inquinamento sui voli in entrata e in uscita dall'Europa", attualmente esclusi dall'Ets, il mercato della CO2 dell'Ue.



"Lufthansa, British Airways e Air France - prosegue la nota - non pagano un centesimo rispettivamente per il 77%, l'86% e l'83% delle loro emissioni".



A giugno la Commissione europea dirà se i voli in entrata e in uscita dall'Europa devono essere inclusi nel sistema di scambio di quote Ets. Nelle conclusioni del vertice sul bilancio (luglio 2020) i leader Ue hannno invitato la Commissione a presentare una riforma dell'Ets, con eventuale estensione al trasporto aereo e marittimo come "risorsa propria" per le casse Ue.



(ANSA).