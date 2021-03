Clima, Legambiente lancia lo 'sciopero della dad'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Legambiente aderisce allo Sciopero globale per il clima di Fridays For Future, e si mobilita dal nord al sud della Penisola insieme ai giovani del movimento di Greta Thunberg. Sono in programma iniziative digitali come "#UnmuteClimateChange - il primo sciopero fatto completamente in Dad.



In programma anche presidi territoriali a Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Udine, Brescia, Bagheria, Pisa (dove davanti al comune saranno organizzate delle performance artistiche), Firenze (dove farà tappa la campagna Clean Cities), Ancona (dove gli studenti attaccheranno striscioni con lo slogan "ChangeClimateChange - Eni Enemy of the Planet).



In Basilicata si terrà lo Youth Climate Meeting, un incontro online che vedrà confrontarsi giovani attivisti da tutta la regione sul tema della decarbonizzazione e del volontariato e che vedrà la partecipazione del presidente di Legambiente Stefano Ciafani.



Legambiente ha invitato oggi i ragazzi in didattica a distanza a partecipare a #UnmuteClimateChange - il primo sciopero fatto completamente in Dad. Bastava cambiare il proprio nome in "UnmuteClimateChange", restare in muto per tutta la lezione, fare una foto allo schermo e condividerla poi su Instagram e Facebook taggando Legambiente e la propria associazione, con gli hashtag #NoMoreEmptyPromises #UnmuteClimateChange: "un gesto simbolico per denunciare l'immobilismo delle istituzioni, ma anche per promuovere dei momenti di confronto e di partecipazione da parte di studenti e insegnanti sul tema dell'emergenza climatica".



In questa giornata di mobilitazione per il clima, Legambiente torna a chiedere al Governo "un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e un Piano Nazionale Integrato Energia e Clima più ambiziosi, in linea con gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi e con quelli europei di riduzione delle emissioni climalteranti". (ANSA).