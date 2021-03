Clima: Kerry,Usa sveleranno obiettivi su clima entro il 22/4

(ANSA) - PARIGI, 11 MAR - Gli Stati Uniti annunceranno i loro nuovi impegni per la riduzione del gas serra entro il vertice internazionale sul clima organizzato a Washington il 22 aprile, in occasione della giornata mondiale della Terra: è quanto annunciato dall'inviato Usa per il clima, John Kerry, in visita a Parigi "Annunceremo il nostro Ndc ('Contributo determinato al livello nazionale') in occasione del summit del 22 aprile o qualche giorno prima", ha dichiarato Kerry, durante una conferenza stampa congiunta con il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire. (ANSA).