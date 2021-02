Clima: Copernicus, gennaio 2021 il 6/o più caldo registrato

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - A livello globale, il mese di gennaio è stato il sesto più caldo registrato, insieme al 2018 con temperature di 0.24 gradi sopra la media del periodo 1991-2020 (e di 0.43 gradi sopra la media del periodo 1981-2010). Lo rende noto con un comunicato il Copernicus Climate Change Service (C3S), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche della Commissione Europea.



In alcune parti del Nord America, della Groenlandia e dell'Oceano Artico, le temperature sono state molto al di sopra della media, mentre la Siberia ha registrato temperature molto più fredde della media.



L'Europa nel suo insieme ha registrato temperature vicine alla media del 1991-2020, con temperature più basse della media a ovest e a nord, in particolare in Norvegia meridionale e nella parte centrale della Svezia, e più calde della media nel sud-est. (ANSA).