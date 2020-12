Clima: ministra Francia, diversificare e ridurre nucleare

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La politica della Francia sulla decarbonizzazione è "non concentrarsi su di un'unica fonte di energia, ma diversificare fra più fonti, con una riduzione del peso del nucleare, ora al 70%. Al momento siamo concentrati sulla chiusura delle centrali a carbone". Così la ministra francese per la transizione ecologica, Barbara Pompili, a Roma per un bilaterale con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha risposto a una domanda dell'ANSA sul possibile ruolo del nucleare in Francia per raggiungere gli obiettivi di taglio delle emissioni di gas serra fissati ieri dalla Ue (-55% al 2030). (ANSA).