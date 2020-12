Emissioni Ue nel 2019 -24% rispetto al 1990

Nel 2019 le emissioni di gas a effetto serra dell'Ue (trasporto aereo incluso) sono diminuite del 3,7% sul 2018, e del 24% rispetto ai livelli del 1990. Il Pil del continente invece è cresciuto dell'1,5% anno su anno e del 60% negli ultimi 30 anni.Lo indica il rapporto annuale della Commissione europea sui progressi nell'azione climatica. L'Ue avrebbe quindi già superato l'obiettivo 2020 per il clima, che prevede di ridurre le emissioni del 20%. Le prime stime sul 2020, l'anno dei blocchi delle attività economiche causati della pandemia, indicano che nel primo semestre le emissioni sono calate dell'11%. "Tuttavia - scrive la Commissione - come sperimentato in passato, una rapida ripresa economica può portare a un forte e rapido rimbalzo delle emissioni" e i risultati definitivi per il 2020 non saranno noti prima del 2021.