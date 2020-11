Clima: Greta incontrerà Timmermans per chiedere ritiro Pac

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'attivista svedese Greta Thunberg insieme con altre tre giovani impegnate nella lotta sul clima - le belghe Adélaïde Charlier e Anuna De Wever e la tedesca Luisa Neubauer - incontreranno domani on line il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, e chiederanno di ritirare l'attuale proposta della Pac (Politica Agricola Comune), "che mina gravemente gli obiettivi dell'accordo di Parigi e del Green Deal dell'Ue". Le attiviste, spiega una nota del network di comunicazione internazionale sul clima, hanno affermato in una lettera che l'attuale riforma della Pac avrebbe impatti ambientali disastrosi: "Se i nostri leader adottassero questa versione della Pac, non avremmo alcuna possibilità di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Chiediamo ai nostri politici di mantenere le loro promesse e di smetterla di contraddire la loro presunta ambizione con queste politiche distruttive che non hanno posto nel nostro futuro".



Timmermans, ricorda la nota, "ha recentemente affermato di essere deluso dalla riforma della politica agricola comune in corso, e che sia ancora possibile che la Commissione ritiri la proposta. Altri membri della Commissione hanno affermato che un ritiro non è sul tavolo".



Quasi 70mila persone, afferma la nota, "hanno già firmato una petizione chiedendo alla Commissione di ritirare la sua proposta. Già a marzo, più di 3.600 scienziati hanno sollecitato la Commissione a migliorare la proposta, che secondo gli scienziati non riesce ad affrontare la biodiversità e le emergenze climatiche, nonché le sfide socio-economiche per le zone rurali".



La proposta originaria della Commissione, conclude il network, è stata ulteriormente indebolita dal Parlamento europeo e dal Consiglio il mese scorso. Attualmente, le tre parti stanno conducendo negoziati di trilogo per raggiungere un accordo finale sulla riforma, che deciderà il finanziamento della Pac per il periodo 2021-2027 e rappresenta oltre il 30% del bilancio dell'Ue. (ANSA).