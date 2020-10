Sos Grande Barriera Corallina, ha perso metà dei coralli

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Sos per la Grande barriera corallina: ha perso la metà dei suoi coralli negli ultimi 30 anni a causa dell'aumento delle temperature dovute ai cambiamenti climatici.



Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Proceedings of the Royal Society B e coordinata da Andy Dietzel, dell'australiano ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies (CoralCoE).



"Abbiamo misurato i cambiamenti nelle dimensioni delle colonie perché sono importanti per comprendere la demografia e la capacità dei coralli di riprodursi", ha detto Dietzel.



I ricercatori hanno valutato le comunità di coralli e le dimensioni delle loro colonie lungo la Grande barriera corallina tra il 1995 e il 2017. "Abbiamo scoperto che il numero di coralli piccoli, medi e grandi sulla Grande Barriera Corallina è diminuito di oltre il 50% dagli anni '90", ha rilevato uno degli autori, Terry Hughes, del centro CoralCoE. Secondo Dietzel, "una popolazione di coralli vivace è composta da milioni di coralli piccoli e da molti grandi, le cosiddette mamme, che producono la maggior parte delle larve". I risultati mostrano, ha aggiunto, "che la capacità di recupero della Grande Barriera Corallina, cioè la sua resilienza, è compromessa rispetto al passato, perché ci sono meno piccoli e anche meno adulti di grandi dimensioni". (ANSA).