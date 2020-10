Clima: Onu, disastri naturali raddoppiati in 20 anni

Il cambiamento climatico è il principale responsabile del raddoppio dei disastri naturali nel mondo in vent'anni. Lo rivela un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (Unsdir). Dal 2000 sono state registrate 7.348 calamità naturali (per un costo stimato in quasi 3mila miliardi di dollari) che hanno ucciso più di 1,2 milioni di persone. "Il Covid-19 ha reso i governi e l'opinione pubblica consapevoli dei rischi che ci circondano. E l'emergenza climatica può essere anche peggiore", ha detto il segretario generale dell'Unsdir Mami Mizutori.