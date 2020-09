Giornata di azione per il clima di FFF in tutto il mondo

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Si tiene oggi in 150 paesi nel mondo la Giornata globale dell'azione per il clima, organizzata dal movimento di Greta Thunberg, Fridays For Future. Sono in programma 3300 eventi, fra manifestazioni e presidi. E' la prima mobilitazione in piazza del movimento dopo lo scoppio della pandemia. Gli attivisti di FFF hanno dato indicazione di manifestare rispettando le norme locali anti-contagio.



Iniziative di massa si registrano solo in alcune città della Germania, mentre negli altri paesi si tengono per lo più sit-in, con un numero ridotto di manifestanti.



Greta Thunberg ha ritwittato sul suo profilo social i post delle varie branche nazionali del movimento. Alla Giornata hanno dato la loro adesione anche ricercatori dalle basi sull'Artico e sull'Antartico, che hanno postato sui social foto con cartelloni sul clima. Anche in Italia si tengono iniziative in varie città.



FFF Italia ha annunciato che il 9 ottobre organizzerà uno sciopero nazionale per il clima. (ANSA).