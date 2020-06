Clima, attivisti XR sul parapetto di un ponte a Roma

Sabato mattina gli attivisti e le attiviste di Extinction Rebellion (XR) sono saliti sul parapetto di Ponte Sant'Angelo, in piedi rivolti al Tevere: una performance per comunicare lo stato di estremo pericolo in cui versa l'umanità a causa della crisi climatica ed ecologica in atto.



"Non stiamo andando verso la catastrofe, siamo nella catastrofe - dichiara il gruppo XR di Roma -: l'intera umanità oggi si trova sul parapetto di un ponte, o scendiamo da qui o siamo destinati a cadere e morire. L'attuale modello di sviluppo basato sulla crescita infinita non garantisce più la sopravvivenza della specie umana sul Pianeta. Il Covid-19 è solo l'inizio. Il cambiamento climatico sta avendo e avrà conseguenze reali fuori dall'immaginazione: non è catastrofismo, è la scienza che lo dice da oltre 30 anni, senza essere ascoltata. I governi di tutto il mondo hanno sino ad oggi fallito nella loro missione di proteggere i cittadini: se non sarà attuato un cambio sistemico e una transizione ecologica ora, l'umanità verrà presto decimata dagli effetti diretti e indiretti del collasso climatico!".