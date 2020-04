Earth day: 1 milione tweet su ambiente e coronavirus

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Oltre 1 milione i tweet dedicati all'impatto sull'ambiente dovuti alla quarantena per l'emergenza Covid-19. E' il dato reso noto da Twitter in occasione della 50/ma Giornata della Terra, il microblog lancia anche un emoji dedicato alla ricorrenza. "Tra il 2016 e il 2019 negli Stati Uniti - spiega Twitter - è stato rilevato un incremento del 173% delle conversazioni riguardanti il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, il volume delle conversazioni sulla sostenibilità contenenti le parole 'azione' e 'innovazione' è cresciuto del 285%. Mentre per l'Earth Day del 2019 sono stati pubblicati 20 milioni di tweet unici sul tema ambiente".



"Nel corso dell'ultimo anno, anche in Italia la conversazione su Twitter relativa ai temi del cambiamento climatico ha coinvolto sempre più persone - spiega la piattaforma - Tra gli hashtag più utilizzati si segnalano #ambiente, #ClimateChange e #clima, seguiti da #GretaThunberg, la giovane attivista svedese che ha mobilitato tantissimi studenti e cittadini in tutto il mondo per prendere parte ogni venerdì ai #FridaysForFuture. Ma, oltre alle ricorrenze come #EarthDay, l'attenzione delle persone che usano Twitter è rivolta anche a temi più generali come #sostenibilità, #rifiuti, #inquinamento e #plasticfree".(ANSA).