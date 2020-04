Greta Thunberg, a Milano piano ambizioso sulla ciclabilità

(ANSA) - MILANO, 21 APR - L'attivista ambientalista Greta Thunberg ha parlato, in un tweet, di Milano e del piano straordinario per la ciclabilità che la città metterà in campo per cambiare la mobilità in seguito all'emergenza Coronavirus. "Milano sta introducendo uno dei piani più ambiziosi in Europa per riallocare lo spazio stradale dalle macchine alla ciclabilità e al camminare - ha scritto l'attività su Twitter postando anche un articolo sull'argomento del The Guardian -. In risposta alla crisi del Coronavirus".